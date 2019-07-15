В Азербайджане в экзамене по приему на работу учителей из 2 280 вопросов неправильно составленными оказались 8

15 июля 2019 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В тестовом экзамене конкурса по приему на работу учителей участникам экзаменов до сегодняшнего дня было предоставлено 2 280 вопросов, из которых 8 были составлены неверно.

Об этом сказала замминистра образования Махаббат Велиева, сообщает в понедельник Trend.

Напомним, что в Азербайджане продолжается тестовый тур конкурса по приему на работу учителей, который продолжится до 24 июля.

15-18 июля экзамены сдают учителя по программе начальных классов, 18 июля - по изобразительному искусству, 18-19 июля – по физкультуре, 19-22 июля – по математике, 22 июля - по технологии, 22-23 июля – по химии, 23-24 июля – по азербайджанскому языку и литературе, 23 июля – по азербайджанскому языку, русскому языку и литературе.

Напомним, что процесс приема учителей на работу состоит из четырех этапов (рассмотрение электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование).

Отметим, что в экзамене кандидатам задаются задания по специальности, методике обучения, стратегии преподавания и логике.

Кандидаты, набравшие в этом туре проходной балл, смогут выбрать восемь вакантных мест. Размещение кандидатов на вакантные места будет проводиться по последовательности выбора, указанной в электронных заявлениях.

Набранные на конкурсе по приему на работу баллы действительны в течение двух лет.

В будущем учебном году эти кандидаты могут, не участвуя в конкурсе, сразу приступать к выбору вакансии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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