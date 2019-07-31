Шамахинская астрофизическая обсерватория об изменениях в солнечной активности

31 июля 2019 09:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Шамахинская астрофизическая обсерватория Национальной академии наук Азербайджана обнародовала прогноз ожидаемой космической погоды, сообщает Trend со ссылкой на обсерваторию.

Согласно сообщению, геомагнитное поле в целом будет довольно спокойным. Солнечная активность сохранится на низком уровне.

Параметры солнечного ветра в целом будут находиться в спокойном режиме.

Вероятность магнитных бурь составляет ниже 1 процента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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