По инициативе Лейлы Алиевой в Баку создаются общественные пляжи (ФОТО)

1 августа 2019 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку создаются общественные пляжи, сообщает в четверг Trend со ссылкой на IDEA.

Учитывая многочисленные пожелания жителей и гостей столицы, их обращения в Общественное объединение IDEA, по инициативе Лейлы Алиевой на прибрежных территориях Баку создаются общественные пляжи, которые будут альтернативой существующим частным центрам отдыха и платным пляжам.

Первый такой пляж создан на пляжной территории «Шихово» в Сабаильском районе на площади 6 га (Сальянское шоссе, 32, напротив Бакинского городского главного таможенного управления). Территория очищена и благоустроена, здесь установлены 60 зонтов, шесть раздевалок, две душевые, два санузла, две беседки для того, чтобы отдыхающие могли пообедать, созданы футбольная и волейбольная площадки, уложен асфальт до морской линии, асфальтирована автостоянка на территории 3500 кв. метров. На пляжной территории установлены скамейки и гамаки, по всей территории установлены мусорные контейнеры.

В ближайшие дни новые общественные пляжи будут сданы для пользования в поселках Пиршаги и Бузовна.

Всего на прибрежных территориях Баку планируется создать 7 таких пляжей.

Вход и другие услуги на действующем в «Шихово» и других создаваемых общественных пляжах бесплатны.

Для обеспечения чистоты этих территорий на должном уровне там будет работать служебный персонал.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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