Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

5 августа 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сильный северо-западный ветер днем ослабнет до умеренного, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-23, днем - 25-27, в Баку ночью - 21-23, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 миллиметров до 761 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона сильный северо-западный ветер днем постепенно ослабнет до умеренного.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градуса.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, возможны грозы, град. Местами возможно усиление западного ветра.

Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 31-36, в горах ночью - 12-17, днем - 17-22 градусов тепла.

Приближение температуры воздуха ближе к климатической норме на фоне северного ветра шестого и седьмого августа положительно скажется на метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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