Несмотря на погодные условия, Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме

БАКУ /Tend/ - Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в штатном режиме, несмотря на сильный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове, сообщил Trend в понедельник глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Паша Кесамански.

"Никаких изменений в расписании нет. В настоящее время работа осуществляется в штатном режиме, согласно графику", - сказал Кесамански.

Отметим, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове дует сильный северо-западный ветер.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

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