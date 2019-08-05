Баку принимает 31 международную олимпиаду по информатике

5 августа 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До 11 августа продлится начавшаяся сегодня в Баку международная олимпиада по информатике (МОИ), сообщает Trend со ссылкой на институт информационных технологий Национальной академии наук.

Азербайджан, который 24 раза принимал участие в этих соревнованиях, в этом году стал хозяином 31 по счету олимпиады. Представители страны за все время участия в МОИ завоевали 5 медалей - 1 серебряную и 4 бронзовых.

Международная олимпиада по информатике проводится при поддержке министерства образования Азербайджана, университета АDА, министерства транспорта, связи и высоких технологий, других госструктур. Официальным глобальным спонсором олимпиады выступает компания Acer, спонсором талантов - PASHA Bank, а спонсором цифровых талантов - мобильный оператор Azercell.

(Автор: Бахар Мамедова)

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