Официально подтверждено участие Азербайджана в конкурсе Евровидение-2020

16 сентября 2019 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официально подтверждено участие Азербайджана в конкурсе песни Евровидение-2020, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью компании Общественное телевидение (ITV).

Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая следующего года на "Ahoy Arena" в Роттердаме.

Отметим, что официальное право на трансляцию в Азербайджане самого популярного конкурса песни принадлежит ITV.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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