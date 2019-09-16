Очень рад приглашению выступить на церемонии открытия Чемпионата мира - народный артист Эмин Агаларов

16 сентября 2019 22:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодняшнее выступление запомнится мне на всю жизнь, энергетика, тепло зрительного зала, которое можно ощутить только будучи на сцене - это абсолютный взрыв, об этом в понедельник сказал Trend народный артист Азербайджана, певец Эмин Агаларов (EMIN), выступивший на торжественной церемонии открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Организаторы выбрали те песни, которые как мне кажется, слушатели очень любят – композиции «Сбежим в Баку», «Мой Азербайджан» и «Синяя вечность» из репертуара Муслима Магомаева. Очень рад приглашению выступить на церемонии открытия Чемпионата мира, огромное счастье находится сегодня здесь. Публика замечательная, в Азербайджане я чувствую особую ответственность перед соотечественниками с одной стороны, а с другой стороны меня так тепло принимают, что я с огромным удовольствием пою. Сегодня припев песни «Мой Азербайджан» со мной пел весь зрительный зал – это было так трогательно и красиво», - добавил музыкант.

Исполнитель выразил надежду, что азербайджанские спортсменки покажут хороший результат на соревнованиях.

«Я болею за свою родную страну - за Азербайджан, а также за Россию», - подчеркнул народный артист Азербайджана.

По словам Эмина Агаларова, спорт - неотъемлемая часть нашей жизни.

«Спорт - это то, чем мы обязаны заниматься хотя бы несколько раз в неделю. Спорт продлевает нашу жизнь, а главное ее качество», - сказал он.

Отметим, что спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. В Национальной арене гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.​

В 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике принимают участие более 300 гимнасток из 61 страны.

(Автор: Джани Бабаева)

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