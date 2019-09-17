Церемония открытия Чемпионата мира в Баку была завораживающей - литовская гимнастка

17 сентября 2019 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Организация соревнований в Баку превосходная, сказала во вторник Trend литовская гимнастка Беатрис Герулите после выступления в квалификационных соревнованиях 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

Герулите сказала, что программу выполнила хорошо, и ей понравилось выступать в Национальной арене гимнастики в Баку.

«Мы очень много работали, тренировались перед соревнованием, и я не хотела подвести своих тренеров, поэтому переживала», - сказала спортсменка.

Она отметила, что в чемпионате участвует в программе по двум видам, и сегодня завершила свое выступление.

«Наблюдала вчера за торжественной церемонией открытия, мне очень понравилось, представление было красочным и завораживающим», - добавила Герулите.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. Спустя 14 лет Баку вновь принимает Чемпионат мира по художественной гимнастике. Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева)

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