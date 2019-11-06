Огтай Гюльалыев помещен в стамбульскую клинику - супруга

БАКУ /Trend/ - Правозащитник Огтай Гюльалыев, попавший в автомобильную аварию в Баку, помещен в стамбульскую клинику «Avrasya Hastanesi».

Об этом в среду сообщила Trend супруга правозащитника Фируза Гюльалыева.

«Мы поместили Огтая в клинику «Avrasya Hastanesi», передав его врачам. При перелете серьезных проблем не возникло. Врачи пока расценивают его состояние как нормальное», - сказала она.

Отметим, что сегодня утром Огтай Гюльалыев специальным самолетом был отправлен в Стамбул.

Напомним, что 29 октября около 17:20 водитель Кянан Абдуллаев, работавший таксистом, сбил управляемым им автомобилем "Hyundai Accent" правозащитника Огтая Гюльалыева на пересечении улиц 28 Мая и А.Пушкина в Насиминском районе.

У получившего тяжелое повреждение правозащитника случилось кровоизлияние в мозг. Гюльалыеву 30 октября была сделана операция в "City Hospital". Потом его лечение продолжалось в Республиканской больнице нейрохирургии.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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