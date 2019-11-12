Вдова Муслима Магомаева певица Тамара Синявская госпитализирована

Советская и российская оперная певица, вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская госпитализирована, сообщает Trend со ссылкой на 5-tv.ru.

Сейчас народная артистка СССР находится клинике в отделении кардиохирургии. Специалисты проводят обследование 76-летней знаменитости. Решается вопрос о необходимости хирургического вмешательства или проведения консервативного лечения.

Информация о состоянии Синявской уточняется.

Тамара Синявская — советская и российская оперная певица, педагог. Ей было присвоено звание народной артистки СССР, и народной артистки Азербайджана. В 1980 году она стала Лауреатом премии Ленинского комсомола.

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