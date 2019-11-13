Сахиль Бабаев: В этом году квартиры получат 934 семьи шехидов и лиц с инвалидностью

13 ноября 2019 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обеспечение жильем всех лиц, которым положены льготы, входит в полномочия местной исполнительной власти. Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечение жильем только тех инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, которые были на учете до 2014 года.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал, выступая в Милли Меджлисе (парламенте), сообщает в среду Trend.

Министр отметил, что списки лиц из этой категории, взятых на учет до 1 января 2014 года, составлены местными органами исполнительной власти и переданы в министерство.

Бабаев отметил, что только в этом году квартиры будут переданы 934 семьям шехидов и лицам с инвалидностью: «В следующем году эта программа будет расширена, и поставлена задача полностью решить вопрос обеспечения квартирами лиц, стоящих на учете в течение 2-3 лет».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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