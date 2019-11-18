Азербайджан планирует отправить в зарубежную докторантуру около 100 человек

БАКУ /Trend/ - Прием в докторантуру - сложный процесс. Поэтому, программой обучения за рубежом могут воспользоваться примерно 40-50 человек в семестр

Об этом завотделом международного сотрудничества минобразования Ниджат Мамедли сказал на пресс-конференции, проведенной в связи с Правилами отбора и финансирования обучения граждан Азербайджана в докторантуре за рубежом в рамках "Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджана на 2019-2023 годы", сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в течение года планируется финансирование обучения порядка 100 человек: "Если в будущем число обращений увеличится, эта цифра может вырасти. Сумма оплаты на одного человека рознится в зависимости от страны и университета, потому, что в разных странах расходы на проживание и обучение не одинаковы. Итоговый бюджет программы будет определен на основе госбюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год".

Мамедли также отметил, что отучившиеся в докторантуре в Азербайджане не могут повторно обучаться по этой степени за рубежом посредством данной программы: "К примеру, если человек получил в Азербайджане бесплатное обучение в докторантуре, он уже не сможет воспользоваться этой программой".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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