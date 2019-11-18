В Азербайджане группа людей с инвалидностью получила от государства средства реабилитации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Протезно-ортопедический реабилитационный центр министерства труда и социальной защиты населения провел очередное выездное мероприятие.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, лица с ограниченными физическими возможностями в Сальянском, Нефтчалинском, Билясуварском и Джалилабадском районах получили средства реабилитации в местах проживания, некоторым они были доставлены домой.

По Сальянскому району – 26 , по Билясуварскому – 19, по Джалилабадскому – 34, по Нефтчалинскому району – 8 человек с ограниченными физическими возможностями обеспечены в целом 403 средствами реабилитации. Им были переданы инвалидные кресла, протезы нижних и верхних конечностей, ортопедическая и протезная обувь, костыли и прочие средства.

Граждане, которым в выездном режиме были оказаны услуги, а также их семьи выразили удовлетворение в связи с мероприятием, и в целом качеством социальной защиты лиц с ограниченными физическими возможностями, заботой государства в направлении их медицинской и социальной реабилитации.

Сотрудники Центра доставляют средства реабилитации людям с ограниченными физическими возможностями, которые не имеют возможности приехать в Баку, в протезно-ортопедические реабилитационные центры в местах, где они живут. Мероприятия в этом направлении будут продолжаться.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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