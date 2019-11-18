В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка фотографа Якова Халипа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в понедельник открылась персональная выставка «Последователь авангарда. Азербайджанский дневник» классика советской фотографии Якова Халипа, сообщает Trend.

Выставка, впервые проводимая в Баку, организована совместно с Центром фотографии имени братьев Люмьер в Москве.

Выступивший на мероприятии сын фотографа, журналист, переводчик, наследник его архива Николай Халип отметил, что получил большое удовольствие от выставки отца: «Центр Гейдара Алиева – величественное пространство. Я приветствую идею открытия выставки и выражаю глубокую признательность ее организаторам. Надеюсь, что выставка также понравится посетителям».

В экспозиции представлена коллекция из более 100 интересных фотографий, созданных в 1930-1960-х годах.

Наряду с работами Якова Халипа, считающимися классикой советского фотоискусства, впервые демонстрируются также произведения, созданные в Азербайджане.

На выставке представлены экспонаты из семейного архива Якова Халипа, а также различные документы, телеграммы, открытки 1930-х годов, редкие книги, журналы, альбомы, иллюстрированные фотографиями Якова Халипа.

Выставка продлится до 29 марта 2020 года.

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