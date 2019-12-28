Первым вице-президентам и вице-президентам НАНА будут выделены штаты помощников

28 декабря 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Новый устав НАНА Азербайджана позволит коммерциализировать и расширить инновационную деятельность Академии.

Об этом, выступая сегодня на ежегодном общем собрании НАНА, сказал вице-президент Иса Габиббейли, сообщает в субботу Trend.

По его словам, новый устав способен стимулировать дальнейшую работу Академии: «Уже несколько лет, как по согласованию с Президентом страны и решению Кабмина, в Академии создаются новые структуры. Однако, с юридической точки зрения, эти вопросы не нашли своего отражения в прежнем уставе. В новом уставе отражены положения по созданию и стимулированию деятельности научных учреждений, центров, сфер социальных услуг и центров услуг, а также их ликвидации».

Габиббейли добавил, что до этого отделения НАНА управлялись академиками-секретарями и вице-президентами, курирующими данные отделения: «А в новом уставе Академии руководство научными отделениями поручено вице-президентам, курирующим эти отделения. Вице-президенты будут председателями отделений. Поэтому, в целях повышения эффективности руководства указанными отделениями, первым вице-президентам и вице-президентам Академии будут выделены штаты помощников».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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