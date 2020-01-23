Запущен сайт Миграционной службы Азербайджана, подготовленный совместно с международными партнерами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан запущен https://migrationto.az/, подготовленный Государственной миграционной службой совместно с международными партнерами.

Об этом сказал журналистам начальник Службы Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, сайт будет информировать прибывающих в Азербайджан иностранцев и лиц без гражданства об услугах, оказываемых соответствующими государственными структурами страны.

«Функционирующий на азербайджанском, английском и русском языках сайт предоставляет пользователям необходимые сведения о миграционном законодательстве, бизнес-среде и туристических возможностях страны. В ближайшее время на сайте будет размещена информация и на французском и арабском языках», - сказал Гусейнов.

Отметим, что работа над разработкой сайта велась в рамках финансируемого ЕС проекта «Поддержка реализации партнерства по мобильности между Азербайджаном и Европейским союзом (MOBİLAZE)».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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