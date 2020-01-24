Совет печати Азербайджана аннулировал "черный список" недобросовестных СМИ (ФOTO)

24 января 2020 19:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось заседание правления Совета печати Азербайджана. Председатель Совета Афлатун Амашов проинформировал участников о повестке дня, которая была принята по результатам голосования.

Как сообщает в пятницу Trend, был обсужден рабочий план Совета на 2020 год. Члены правления также обсудили вопросы, связанные с проведением 145-летнего юбилея национальной печати. Было отмечено, что в этом направлении необходимо составить отдельный план. Участники сочли целесообразным внесение в план пунктов об организации различных мероприятий не только в Азербайджане, но и в зарубежных странах, которые сыграли большую роль в истории национальной печати. После обсуждений рабочий план Совета печати на 2020 год был утвержден.

В ходе заседание также был затронут вопрос о "черном списке". Было отмечено, что этот "список" действенный метод общественной критики против случаев злоупотребления профессиональными возможностями журналиста. В деятельности СМИ состоящих в "черном списки" в свое время были зарегистрированы случаи, противоречащие профессиональным принципам журналистики. Реакция общества на этот "список" позволяет говорить, что эта мера Совета была нужной.

Члены правления также учли, что большинство СМИ, занесенных в список — печатные издания, и в настоящее время они либо не работают, либо их деятельность не вызывает нареканий. Было отмечено, что некоторые медиа-структуры обращаются в Совет с просьбой исключить их из данного списка. Стоит обратить внимание на этот вопрос, так как миссия Совета печати заключается как в обеспечении ответственного отношения органов медиа к своей деятельности, так и в создании условий для продолжения деятельности медиа-структур, которые сделали надлежащие выводы из допущенных ошибок, рассмотрении возможности их реабилитации. В этой связи было предложено исключить такие органы медиа из "черного списка". Предложение было принято по результатам голосования.

В ходе заседания также было отмечено, что в условиях стремительного роста числа информационных ресурсов в интернете требуется новый подход, в связи с этим вопросом важно применять более адекватные механизмы. Участники сочли целесообразным провести работу в этом направлении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Совет печати Азербайджана аннулировал "черный список" недобросовестных СМИ (ФOTO)
  • Совет печати Азербайджана аннулировал "черный список" недобросовестных СМИ (ФOTO)
  • Совет печати Азербайджана аннулировал "черный список" недобросовестных СМИ (ФOTO)
  • Совет печати Азербайджана аннулировал "черный список" недобросовестных СМИ (ФOTO)
  • Совет печати Азербайджана аннулировал "черный список" недобросовестных СМИ (ФOTO)
  • Совет печати Азербайджана аннулировал "черный список" недобросовестных СМИ (ФOTO)
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