БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут подготовлены предложения по применению концепции «Умный город».

Это отражено в «Национальном плане действий по поощрению отрытого правительства на 2020-2022 годы», утвержденном распоряжением главы государства, сообщает в пятницу Trend.

В Национальном плане действий указано, что в 2020-2022 годах будет проведено исследование в связи с применением концепции «Умный город» и определены возможности реализации пилотного проекта.

Эта работа будет вестись министерством транспорта, связи и высоких технологий, Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Госкомитетом по градостроительству и архитектуре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)