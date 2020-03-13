Миграционная служба Нахчыванской АР приняла меры в отношении 20 иностранцев

БАКУ/Trend/ - Государственная миграционная служба Нахчыванской АР в феврале приняла соответствующие меры в отношении 20 иностранцев, незаконно проживающих или находящихся без регистрации на территории автономной республики, сообщает в пятницу Trend.

В прошлом месяце поступило, в целом, 512 обращений, 114 из которых были связаны с выдачей или перерегистрацией разрешений на временное или постоянное проживание в Азербайджане, разрешений на трудовую деятельность, продлением временного пребывания, а также с вопросами гражданства.

Каждое из обращений было рассмотрено в отдельности и приняты соответствующие решения.

(Текст: Кямаля Семдова. Редактор: Гюнель Зейналова)