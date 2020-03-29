Массовые пожертвования в Фонд по борьбе с коронавирусом - показатель национальной солидарности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Поступления в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом более 93 миллионов манатов за короткое время свидетельствует о народной поддержке политики властей по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

По его словам, эти пожертвования показывают, что граждане, наряду с предпринимателями, активно участвуют в этой борьбе.

"Правительство Азербайджана гибко реагирует на борьбу с коронавирусом. Азербайджан является одной из первых стран в регионе, создающей специальный фонд для борьбы с этой инфекцией. Создание этого фонда открывает широкие возможности для накопления как государственных средств, так и внебюджетных источников", - сказал Байрамлы.

Он отметил, что государство осуществляет эффективные меры по минимизации ущерба экономике страны от последствий коронавирусной эпидемии, так как защита предпринимателей является одним из приоритетных направлений политики государства. Создание четырех рабочих групп в этом направлении и определение 12 сфер деятельности, наиболее пострадавших от коронавируса, говорят об организации механизма прямой государственной поддержки предпринимателей, считает депутат.

Байрамов также подчеркнул, что создание и деятельность фонда нацелены на ограничение ареала глобального воздействия коронавируса на территории страны: "Накопление средств в фонде создаст условия для более эффективной борьбы с этим вирусом. Деятельность фонда выдвигает на первый план комплекс мер правительства Азербайджана против коронавирусной инфекции. В ближайшие дни механизм прямой поддержки государства предпринимателям будет представлен общественности. Поддержка предпринимателей и граждан в фонде показывает, что в стране достигнута национальная солидарность в борьбе с этой инфекцией. Как отметил Глава государства, вместе мы сильны в борьбе с коронавирусом", - подытожил депутат.

(Автор: Орхан Джуварлы. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)