В Азербайджане обнародована сумма единовременной выплаты безработным

БАКУ/Trend/ - В апреле и мае этого года около 200 тысяч человек, зарегистрированных в качестве безработных в Государственной службе занятости при министерстве труда и социальной защиты Азербайджана, получат единовременную выплату в размере прожиточного минимума - 190 манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, информация об этом содержится в "Плане мероприятий Кабинета министров по реализации исполнения Распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

На эти цели выделены средства в размере 70 миллионов манатов.