В Азербайджане предусматривается дальнейшее упрощение механизма страхования от безработицы (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В связи с пандемией коронавируса в Азербайджане не сокращаются рабочие места, а наоборот, хоть и в небольшом количестве, в стратегически важные организации страны принимаются на работу люди.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, в течение последних 10 дней в стране выросло число трудовых договоров.

"Предприниматели, воспользовавшись государственной поддержкой, не должны допускать сокращения работников. Устанавливается причина аннулирования каждого трудового договора. Государство поможет предпринимателям в том случае, если они не будут сокращать штат своих работников. В настоящее время 690 тысяч работников ненефтяной сферы имеют трудовые договора", - сказал Бабаев.

Министр добавил, что в Азербайджане предусматривается дальнейшее упрощение механизма страхования от безработицы.

«Ранее страхование от безработицы не применялось в отношении лиц, которые ушли с работы по собственному желанию или ввиду истечения срока трудового договора. Однако теперь механизм страхования от безработицы охватит и людей, у которых истек срок договора. Число людей данной категории составляет как минимум 20 тысяч человек», - сказал Сахиль Бабаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)