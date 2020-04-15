Агентство по развитию МСБ информирует предпринимателей, пострадавших от пандемии, о мерах поддержки в режиме онлайн

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана начало онлайн-мероприятия по информированию предпринимателей о мерах финансовой поддержки наемных работников и индивидуальных (микро) предпринимателей, работающих в областях, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Trend в агентстве, первое такое онлайн-мероприятие было посвящено теме выплаты государством определенной части заработной платы наемным работникам, работающим в областях, пострадавших от пандемии. В его рамках представители Государственной налоговой службы при министерстве экономики и Агентства проинформировали о процессе осуществления данных выплат и ответили на интересующие предпринимателей вопросы.

Онлайн-мероприятие транслировалось на странице Агентства по развитию МСБ в социальной сети Facebook:

(https://www.facebook.com/smb.gov.az).

Было отмечено, что для выплаты определенной части заработной платы 300 тысячам наемных работников (имеющих трудовой договор), работающих в областях, пострадавших от пандемии, государством предусмотрена финансовая поддержка предпринимателей в размере 215 миллионов манатов. Все зарегистрированные налогоплательщики должны заполнить форму заявки в электронном виде в личном кабинете портала Налогового интернет-управления (www.e-taxes.gov.az) в разделе "заявление о выплате заработной платы". При обнаружении несоответствия со стороны системы определенная часть зарплаты и соответствующие ей социальные страховые взносы, которые должны быть выплачены работникам в течение короткого периода времени, перечисляются на банковские счета работодателей. При оплате определенной части зарплаты наемных работников принимается за основу среднемесячная заработная плата по стране (712 манатов). Выплаты налогоплательщикам будут производиться в два этапа в апреле и мае.

Согласно данным,16 апреля в 15:00 состоится онлайн-мероприятие на тему оказания финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям, пострадавшим от коронавирусной пандемии. Предприниматели могут смотреть онлайн-мероприятие и задавать интересующие их вопросы, подключившись к трансляции на Facebook-странице Агентства по развитию МСБ.

Примечание: с 24 марта, когда в стране был объявлен особый карантинный режим, МСБ оказывает онлайн-услуги малому и среднему бизнесу, информируя предпринимателей, затронутых пандемией, о мерах, принятых правительством Азербайджана, и отвечает на их вопросы (телефон - (+99412) 404 04 01, call-центр - 131, почта - info@smb.gov.az и другие).

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