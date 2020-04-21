Высота волн на Каспии достигла 3,2 метра

Общество 21 апреля 2020 12:27 (UTC+04:00)
Высота волн на Каспии достигла 3,2 метра

БАКУ /Trend/ - Вечером 20 апреля и минувшей ночью в некоторых северных и восточных районах Азербайджана прошли дожди, утром усилился северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии,

Количество выпавших осадков в Ярдымлы составило 3 мм, Гёкгеле – 2 мм, Шаруре, Шамкире, Лянкяране, Нефтяных Камнях – 0,6 мм.

В Бина, на Нефтяных Камнях, острове Чилов, в Хачмазе, Джафархане, Билясуваре, Астаре, Лянкяране, Набране наблюдался туман, видимость была ограничена до 200-500 м.

Скорость западного ветра в Нафталане достигала 24м/с, Дашкесане – 23 м/с, Хыналыге - 20 м/с, Халтане – 15 м/с, в Баку и морской зоне Абшерона – до 15-20 м/с. Согласно информации, полученной со станции на Нефтяных Камнях, высота волны составила 3,2 м.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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