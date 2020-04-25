За единовременной выплатой обращаются даже материально обеспеченные лица – минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Анализ обращений за единовременной выплатой показывает, что граждане с достаточными материальными возможностями, относящиеся к категории занятых, получающие различные социальные выплаты от государства, и даже высокие пенсии, пытаются получить средства, предназначенные для малообеспеченных и безработных лиц.

Об этом сказал завотделом по коммуникации и связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, сообщает в субботу Trend.

Талыбов напомнил, что с 9 апреля начался процесс перевода для малообеспеченных и безработных лиц единовременной выплаты в 190 манатов, 350 тысяч человек уже получили эти средства, и процесс продолжается.

Он отметил, что обращения в связи с единовременной выплатой рассматриваются посредством 22 электронно-информационных баз: «260 тысяч из рассмотренных обращений – это обращения лиц, работающих по договору и получающих заработную плату, 160 тысяч – лица с активным VOEN, 150 тысяч – те, кто получают различные социальные выплаты от государства и помощь, 60 тысяч обратились из-за рубежа (эти лица не могут быть зарегистрированы как безработные в Азербайджане в силу того, что находятся за пределами страны), 29 тысяч человек – лица, в личной собственности которых или же в собственности супруга или супруги находятся две и более единицы недвижимости и 9 тысяч - это те, кто получает доход от сдаваемых в аренду объектов. Естественно, что все эти обращения отклоняются. Более того, среди обратившихся немало и таких, в собственности которых 4-5 и больше единиц недвижимости, объекты, автомобили, дополнительные доходы и пр. Может ли нуждаться в 190 манатах гражданин, на имя которого зарегистрированы 49 квартир, и имеет ли он вообще на это право?! Или что заставляет обращаться за единовременной выплатой более 3 тысяч человек, доходы которых за последние 3 месяца составили более 10 тысяч манатов?! Как назвать клевету, искусственный ажиотаж, раздутый в соцсетях теми из этой категории лиц, кому было отказано в получении данной выплаты? Думаю, что общественность должна жестко осудить их».

Талыбов добавил, что такие обращения лишь создают дополнительную нагрузку, задерживая рассмотрение людей, действительно нуждающихся в помощи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)