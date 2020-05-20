Названы сроки начала выбора специальностей в магистратуру вузов в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Процедура выбора специальностей в магистратуру вузов будет проведена в конце июля-начале августа.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказала завотделом Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Нармина Байрамова.
По ее словам, в настоящее время с вузами ведутся переговоры по вопросу проведения процедуры выбора специальностей. Об их итогах общественность будет проинформирована в ближайшие дни.
Байрамова также сказала, что в этом году прием в вузы будет осуществлен в один этап.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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