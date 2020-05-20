Названы сроки начала выбора специальностей в магистратуру вузов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Процедура выбора специальностей в магистратуру вузов будет проведена в конце июля-начале августа.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала завотделом Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Нармина Байрамова.

По ее словам, в настоящее время с вузами ведутся переговоры по вопросу проведения процедуры выбора специальностей. Об их итогах общественность будет проинформирована в ближайшие дни.

Байрамова также сказала, что в этом году прием в вузы будет осуществлен в один этап.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)