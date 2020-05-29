Возвращение граждан Азербайджана из России и Турции будет обеспечено
БАКУ /Trend/ - Будет обеспечена отправка граждан Азербайджана, находящихся в России и Турции.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, в настоящее время в этом направлении ведутся работы:
"Обе страны работают над тем, чтобы доставить граждан, оставшихся в России, в Азербайджан. Отправка граждан из Турции и России в Азербайджан связано с техническими возможностями. По мере освобождения мест в карантинных зонах, граждане будут доставлены из из-за рубежа и помещены в карантин", - сказал Байрамлы.
(Автор: Самир Али. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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