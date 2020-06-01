Для ряда лиц выпускные экзамены в Азербайджане будут организованы в сентябре

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выпускные экзамены для лиц, по уважительным причинам не сумевших принять участие в выпускных экзаменах, будут повторно организованы в сентябре.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, желающие сейчас поступать в вузы обязательно должны участвовать в выпускных экзаменах в июне: «Они должны сдать этот экзамен, чтобы участвовать в конкурсе по приему в вуз».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)