Для ряда лиц выпускные экзамены в Азербайджане будут организованы в сентябре
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выпускные экзамены для лиц, по уважительным причинам не сумевших принять участие в выпускных экзаменах, будут повторно организованы в сентябре.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.
По ее словам, желающие сейчас поступать в вузы обязательно должны участвовать в выпускных экзаменах в июне: «Они должны сдать этот экзамен, чтобы участвовать в конкурсе по приему в вуз».
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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