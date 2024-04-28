"Нефтчи" забил 3 гола, "Карабах" проиграл

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана прошли очередные матчи XXXII тура.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день состоялись три встречи.

Одноименная команда приняла "Кяпаз" в Габале. В поединке аутсайдеров определилась команда, которая покинет Премьер-лигу. "Габала" потеряла очки и теперь не покинет последней строчки.

"Нефтчи" встретился с "Туран Товузом" на своем поле. Бакинцам необходимо было победить, чтобы вернуть себе место в тройке. А западному клубу надо было пройти тур без потерь, чтобы приблизиться к зоне еврокубков. "Нефтчи" забил три безответных гола и победил.

В Сумгаите представитель одноименного города встретился с "Карабахом". Агдамский клуб, обеспечивший себе чемпионство, был намерен положить конец неудачам в последних турах. "Сумгаит", который выступал без главного тренера Самира Абасова, отправившегося на стажировку в стан "Барселоны", хотел набрать важные очки для квалификации в еврокубки. Единственный гол принес победу хозяевам поля.

Отметим, что тур завершится 29 апреля.