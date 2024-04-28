Президент Ильхам Алиев: Начало работ по демаркации на границе Азербайджана и Армении является позитивным шагом

БАКУ /Trend/ - Начало работ по демаркации на границе Азербайджана и Армении является позитивным шагом

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства отметил, что договоренность, достигнутая комиссиями двух стран по делимитации, является результатом обсуждений, проведенных на двусторонней основе в условиях диалога и взаимопонимания. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что начало работ по демаркации на границе двух стран вслед за процессом делимитации также является позитивным шагом.