Иран стал вторым производителем жидкого топлива в ОПЕК

БАКУ /Trend/ - Иран обогнал Ирак и стал вторым крупнейшим производителем жидкого топлива в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает Trend.

Данные Министерства энергетики США показывают, что производство жидкого топлива в Иране увеличилось на 110 000 баррелей в первом квартале текущего года (январь-март). Согласно отчету Управления энергетической информации, Иран стал вторым по объему производства этого продукта в ОПЕК после Саудовской Аравии, добывая 3,230 миллиона баррелей нефти в сутки в первом квартале 2024 года.

Добыча сырой нефти в Иране за этот период увеличилась на 50 000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году средняя добыча составляла более 2,870 миллиона баррелей в день, и ожидается, что в 2024 году она превысит три миллиона баррелей в день.

Общий объем производства жидкого топлива в Иране, включая сырую нефть и конденсаты, составил 4,42 миллиона баррелей в день в первом квартале 2024 года.