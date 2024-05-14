АБР в 2025-2027 годах поддержит проекты в Узбекистане на 3,5 млрд долларов

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Азиатский банк развития (АБР) подписали меморандум о реализации страновой программы на 2025−2027 годы, в рамках которой планируется осуществление проектов общей стоимостью 3,5 миллиарда долларов США. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, передает Trend.

Подписание меморандума состоялось на 57-м ежегодном заседании совета управляющих АБР. Делегацию Узбекистана возглавлял заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев.

Документ подписали заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев и генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Проекты, включенные в программу, соответствуют Стратегии развития «Узбекистан-2030». Количество проектов не указывается.

Представительство АБР в Ташкенте заявило, что банк и правительство Узбекистана ориентировочно определили проекты развития на ближайшие годы и что среднесрочные целевые показатели анализируются и обновляются ежегодно.

АБР направит свои усилия на поддержку финансирования, знаний и инноваций в сферах энергетики, транспорта, водоснабжения, городской инфраструктуры, сельского хозяйства, управления природными ресурсами, финансов, государственного сектора, образования и здравоохранения.

Предыдущая страновая программа предусматривала реализацию 27 проектов на сумму 2,8 миллиарда долларов в период с 2022 по 2024 годы.

Узбекистан является членом АБР с 1995 года, а представительство банка в Узбекистане было открыто в 1998 году. Общий объем предоставленных АБР средств по суверенному портфелю Узбекистана составил 12 миллиардов долларов. В 2023 году АБР выделил 6 займов и 1 грант на 4 суверенных проекта и 2 программы.