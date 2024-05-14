На сколько может вырасти минимальная заработная плата в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - В последний раз минимальная заработная плата была повышена в январе 2023 года и составила 345 манатов. В целом за последние 5 лет минимальная заработная плата увеличилась в 2,7 раза.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, сообщает Trend.

"При новом повышении минимальной заработной платы могут использоваться два критерия: уровень инфляции, зафиксированный за прошедший период, или процент роста номинальной среднемесячной заработной платы за этот период. В 2023 году уровень инфляции составил 8,8 процента, а процент роста среднемесячной заработной платы - 11,3 процента. Наряду с этим, есть показатели по росту цен и изменению номинальной среднемесячной заработной платы и по 2024 году. В этом отношении, если рассматривать совокупно, речь должна идти о более высоких цифрах. Это означает, что более высокое повышение минимальной заработной платы может произойти с учетом средней суммы критериев за 2023 и 2024 годы. То есть в данном случае речь идет о двузначном увеличении. Конечно, точная цифра станет известна после того, как будут представлены официальные предложения", - сказал он.

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