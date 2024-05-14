В Азербайджане могут быть установлены новые правила касательно трудового отпуска

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть установлены новые правила в связи трудовым отпуском.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в "Плане деятельности рабочей группы "Рынок труда" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам на 2024 год".

В соответствии с планом действий, предусматривается разработка и представление по мере необходимости предложений по приведению норм, связанных с использованием права на отпуск, в соответствие с международными нормами (использование дней отпуска в течение двух календарных недель, совершенствование норм, связанных с заменой дней отпуска компенсациями и др.).

Подготовка предложений до 1 июля 2024 года поручена министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана.

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