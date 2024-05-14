Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане могут быть установлены новые правила касательно трудового отпуска

Общество Материалы 14 мая 2024 14:40 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть установлены новые правила в связи трудовым отпуском.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в "Плане деятельности рабочей группы "Рынок труда" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам на 2024 год".

В соответствии с планом действий, предусматривается разработка и представление по мере необходимости предложений по приведению норм, связанных с использованием права на отпуск, в соответствие с международными нормами (использование дней отпуска в течение двух календарных недель, совершенствование норм, связанных с заменой дней отпуска компенсациями и др.).

Подготовка предложений до 1 июля 2024 года поручена министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости