Представитель минсельхоза Азербайджана о приоритетах сотрудничества с Италией

БАКУ /Trend/ - Директор Научно-исследовательского центра экономики сельского хозяйства при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Фирдовси Фикрет-заде высказался в поддержку приобретения сельскохозяйственной техники из Европы, в частности из Италии.

Об этом он сказал на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку, сообщает во вторник Trend.

"Азербайджан в последние 5 лет активно приобретает агротехнику в Италии. Эта техника соответствует "зеленым" технологиям, а значит и целям устойчивого развития экономики Азербайджана. Мы всё больше будем внедрять "зеленые" технологии в производство агропродукции в стране", - подчеркнул Фикрет-заде.

Также он коснулся сотрудничества с Италией по вопросу развития животноводства.

"В Азербайджане 60% импорта крупного рогатого скота субсидируется государством. В Италии животноводство очень развито, и мы открыты для сотрудничества", - отметил представитель минсельхоза.