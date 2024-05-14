Кыргызстан является перспективным рынком для Binance - Кирилл Хомяков (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Binance видит в Кыргызстане перспективный рынок для деятельности компании и развития криптовалютной индустрии в целом.

Об этом сказал Trend в эксклюзивном интервью глава Binance в регионах Центральной и Восточной Европы (CEE) и Центральной Азии Кирилл Хомяков.

"Для Binance, как лидера рынка СНГ, Кыргызстан является действительно интересным и обладающим высоким потенциалом рынком. Криптовалюты внедряются в повседневную жизнь кыргызстанцев, и этот процесс уже не остановить," - подчеркнул он.

По его словам, сообщество Кыргызстана достаточно сильно заинтересовано в криптовалютах и в криптовалютной индустрии в целом. Кыргызстан открыт к инновациям, есть очень много проектов, подразумевающих участие технологически продвинутых компаний, в том числе и криптобирж.

"Основная база для этого готова, но на мой взгляд регулирующим и законодательным органам необходимо больше взаимодействовать и обмениваться опытом с представителями индустрии, чтобы слышать голос рынка и адаптироваться для привлечения инвестиций," - сказал К. Хомяков.

Он упомянул, что основным направлением деятельности в стране для Binance является развитие глобальных продуктов организации и их доступность для пользователей в Кыргызстане.

"Образовательные инициативы в приоритете. Не так давно мы объявили о запуске масштабного образовательного онлайн проекта "Криптошкола"," - сообщил К. Хомяков.

По его словам, в рамках инициативы миллионы пользователей из Кыргызстана смогут получить базовые знания о блокчейне и криптовалютах абсолютно бесплатно.

"Для нашего сообщества мы регулярно организуем различные рода активности, торговые конкурсы, маркетинговые кампании. Мы также рассматриваем возможность снова посетить Кыргызстан, чтобы провести новую встречу с нашим сообществом. Первая встреча, которая прошла в 2022 году произвела настоящий фурор - более 600 человек собрались на наш первый Binance Community Meetup," - рассказал он.

Также глава по регионам отметил, что важен диалог между властью и криптоиндустрией, чтобы доработать существующее законодательство и обеспечить приток инвестиций в страну.

"Любой заход технологически продвинутого игрока, особенно как Binance, это, в первую очередь, развитие технологий и создание рабочих мест. Мы всегда открыты к диалогу, как с регуляторами, так и с представителями финансовых учреждений," - рассказал он.

Отвечая на вопрос об инициативах Binance для поддержки развития технологий блокчейна в Кыргызстане, он упомянул, что пока конкретных примеров для поддержки развития блокчейн технологии в стране нет.

"Но у нас есть отличный кейс, который мы реализовали в соседней стране - Казахстане. В ноябре прошлого года Binance в сотрудничестве с Национальным банком Казахстана и Национальной платежной корпорацией Казахстана объявили о выпуске тестового стейблкоина, обеспеченного цифровым тенге. Первый в мире выпуск стейблкоина, обеспеченного национальной цифровой валютой был осуществлен в тестовой сети BNB Smart Chain (BSC),"- сказал он.

При этом К. Хомяков обратил внимание, что у страны есть амбиции к цифровизации и развитию криптовалют, развивается индустрия майнинга, в свою очередь, Binance приветствует подобные инициативы и готов всячески их поддерживать.

"У нас есть большой опыт в части внедрения блокчейн-технологий на государственном уровне и также для бизнеса, и мы готовы делиться нашими знаниями и помогать локальным компаниям с реализацией," - отметил К.Хомяков.

По его словам, согласно прошлогоднему опросу Binance пользователей из стран СНГ, включая Кыргызстан, основное ядро аудитории компании составляют мужчины (89,2 процента), из них в возрасте от 18 до 45 лет - 90,8 процента.

"Наиболее многочисленной аудиторией опрошенных являются пользователи в возрасте от 26 до 35 лет - 38,2 процента. 30 процентов опрошенных работают в промышленности, на втором месте (13,4 процента) сотрудники из финансового сектора, 11,9 процента составили сотрудники сферы информационных технологий. Также примечательно, что согласно опросу, в 2023 году более 88 процентов пользователей Binance планируют продолжить инвестиции в криптовалюты, и только 3,3 процентов сообщили, что инвестировать в цифровые активы в 2023 году не планируют," - добавил К. Хомяков.

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