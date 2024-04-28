Президент Ильхам Алиев: В скором времени министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Алматы

БАКУ /Trend/ - По предложению казахстанской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства сообщил, что по предложению казахстанской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору. Напомнив, что инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов является Азербайджанская Республика, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна приложит все усилия для того, чтобы мирная повестка продолжалась и впредь, отметил, что Азербайджан имеет сильную политическую волю для этого.