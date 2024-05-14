Настало время подписать договор с Азербайджаном - Никол Пашинян

БАКУ /Trend/ - Настало время включить соглашения, достигнутые с Азербайджаном, в мирный договор и подписать его.

Как передает во вторник Trend, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на Копенгагенском саммите демократии.

"Недавно мы достигли договоренности с Азербайджаном о начале делимитации наших межгосударственных границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Начало делимитации границы является реализацией договоренности, достигнутой в ходе четырехсторонней встречи от 6 октября 2022 года в Праге. Теперь пришло время включить и отразить эти договоренности в мирном договоре и подписать его", - сказал он.

Напомним, что 10-11 мая 2024 года в казахстанском городе Алматы состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.

Министры поприветствовали прогресс в делимитации границы и достигнутые в связи с этим договоренности.

Министры и возглавляемые ими делегации продолжили обсуждение положений проекта "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией". Стороны договорились продолжить переговоры по вопросам, по которым еще существуют разногласия.

На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 6 мая 2024 года установлено 40 пограничных столбов.

Работа экспертных групп двух государств продолжается.

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