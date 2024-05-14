Бортников подтвердил вывод пограничников с армяно-азербайджанской границы

БАКУ /Trend/ - Ереван обратился с просьбой вывести временные оперативные группы российских пограничников с линии разграничения на армяно-азербайджанской границе, соответствующее решение уже принято.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал кандидат на должность директора ФСБ Александр Бортников на заседании в Совете Федерации.

По его словам, армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения и закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом не были определены.

Также он отметил, что в ближайшее время погранично-пропускной пункт в ереванском аэропорту Звартноц будет закрыт.

При этом, как подчеркнул Бортников, российскую сторону попросили продолжать охранять границу с Турцией и Ираном.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!