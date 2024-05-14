В существовании Минской группы ОБСЕ нет никакого смысла - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - 14 мая Президент Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом. В ходе встречи глава государства затронул ряд важных моментов. В частности, было подчеркнуто, что в существовании Минской группы ОБСЕ нет никакого смысла.

Об этом сказал Trend во вторник политолог Азер Гараев.

Он отметил, что Минская группа была создана в 1992 году с целью поиска путей мирного урегулирования карабахского конфликта, однако фактически она бездействовала на протяжении прошедшего времени.

"После того, как Азербайджан решил конфликт за счет своей воли и силы, и в соответствии с нормами и принципами международного права, а также Уставом ООН, нет смысла в существовании Минской группы, а также связанных с ней институтов", - сказал А. Гараев.

Политолог отметил, что существование этой структуры носит формальный характер.

"Проведение переговоров непосредственно между Азербайджаном и Арменией, без посредников, дает эффективные результаты. Для нормализации отношений между двумя странами посредник не нужен. Во многих случаях, как мы видим, посредники преследуют собственные интересы. И это не способствует решению проблем", - сказал он.

A.Гараев добавил, что произошедшие события, текущие реалии выявили неэффективность Минской группы, и необходимости в ее существовании нет.

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