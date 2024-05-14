По аэропорту Лачин завершено более половины строительных работ - Рахман Гумматов

БАКУ /Trend/ - В настоящее время общий прогресс по выполнению работ по строительству аэропорта Лачин составляет 65 процентов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на заседании в городе Ханкенди рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям, действующей при межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, руководитель рабочей группы Рахман Гумматов.

Он отметил, что в соответствии с "I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" в настоящее время на этих территориях продолжается реализация таких стратегических проектов, как восстановление и строительство автомобильных и железных дорог, строительство новых аэропортов и телекоммуникационных сетей.

Отметим, что строительство международного аэропорта Лачин, фундамент которого был заложен в 2021 году, планируется завершить в 2025 году. Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составит 3 тысячи метров, а ширина - 60 метров. Аэропорт строится возле села Горчу на высоте 1 800 метров над уровнем моря и станет одним из самых высокогорных аэропортов на постсоветском пространстве.

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