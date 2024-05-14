В ходе акции перед парламентом Грузии задержаны 13 человек

БАКУ /Trend/ - В столице Грузии, Тбилиси, в ходе акции перед парламентом против принятого закона "Об иностранном влиянии" задержаны 13 человек.

Как сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявило министерство внутренних дел Грузии.

Сообщается, что данные лица были задержаны за игнорирование законных требований полиции и мелкое хулиганство.

МВД заявило, что все незаконные действия, допущенные в ходе акции, будут расследованы.

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