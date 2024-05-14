Делегация Народного политического консультативного совета Китая посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики, председателем Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ, посетив Аллею почетного захоронения в Баку, с уважением почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Trend, затем члены делегации посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Делегация возложила цветы на их могилы, посетила мемориал «Вечный огонь».

Членам делегации, полюбовавшимся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

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