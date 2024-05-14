Чем Минская группа ОБСЕ занималась долгие годы? - бесполезная "деятельность" политиков-пенсионеров (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - За 28 лет Минская группа ОБСЕ не достигла какого-либо прогресса в решении карабахского конфликта, а наоборот, на протяжении многих лет поддерживала оккупантов.

Президент Ильхам Алиев, принимая 14 мая делегацию, возглавляемую действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом, и говоря об институте сопредседательства Минской группы ОБСЕ, заявил, что настало время упразднить Минскую группу и все связанные с ней институты.

Как сказал Trend политический комментатор Эльчин Мирзабейли, ОБСЕ до сих пор не продемонстрировала принципиальной позиции и не добилась успеха в решении каких-либо конфликтов на пространстве, которое в целом относится к сфере ее деятельности.

"На протяжении всего периода оккупации азербайджанских территорий Армения неуклонно вооружалась, этой стране на безвозмездной основе поставлялось оружие. Армения перешла все квоты, касающиеся как военной техники, так и систем ПВО и других моментов. Но мы в тот период не стали свидетелями демонстрации позиции ОБСЕ по этому вопросу", - сказал Э.Мирзабейли.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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