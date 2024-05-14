В Баку пройдет вечер ведущего российского телеканала "Ностальгия" Владимира Глазунова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 1 июня в 17:30 впервые в Баку выступит телеведущий, продюсер, режиссёр, ведущий программы "Рождённые в СССР" на российском телеканале "Ностальгия" Владимир Глазунов, сообщает Trend Life.

Владимира Глазунова называют одним из лучших чтецов в России, "золотым голосом поэзии", в Баку он представит программу "Поэзия Востока и Запада". Его неповторимый голос перенесет слушателей в прекрасный мир, где царят вдохновение, лирика, творчество.

Данная программа – это разнообразие культур и эпох, вниманию слушателей будут представлены произведения Омара Хайяма, Низами Гянджеви, Анны Ахматовой, Андрея Вознесенского, Самеда Вургуна, Расула Гамзатова, Александра Пушкина и других.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/vladimir-glazunov-the-golden-voice-of-poetry/113132

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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