Azerbaijan Fashion Week проведет конкурс в поддержку экологически чистой моды

БАКУ /Trend Life/ - В рамках 16-го весенне-летнего сезона Azerbaijan Fashion Week пройдет конкурс Up-Cycle Jeans, целью которого станет оказание поддержки развитию экологически чистой моды, сообщили Trend Life организаторы.

Согласно концепции, мероприятие состоится в музее "Из отходов в искусство" при Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала". Конкурс проводится при поддержке Центра развития культурных и творческих индустрий при Министерстве культуры Азербайджана. По итогам конкурса победителям конкурса будут вручены ценные призы.

Согласно условиям, в финале конкурса Up-Cycle Jeans молодые дизайнеры продемонстрируют членам жюри изделия, созданные из переработанных джинсов, пластика, металла и других материалов. От каждого участника будет представлено модель мужской и женской одежды. При оценке работ примут участие специалисты модной индустрии - модельер-дизайнер Земфира Джафар, основатели B2B шоурума New Couture (Paris) Дэвид Пирния и Надежда Кожевникова, Алексей Чжен - основатель казахстанского конкурса New Ceneration - Open way, представитель Центра развития культуры и творчества при Министерстве культуры Азербайджана Джейла Мамедова, казахстанский дизайнер Леонид Жеребцов, создатель Академии моды Манзар Закизаде, основатель Tajikistan Fashion Week Тохар Ибрагимов, звезда азербайджанской эстрады, амбассадор и официальное лицо 16-го сезона AFW Рилая Гусейнзаде и казахстанский фешн-продюсер, основатель KFW и AFW, а также учредитель креативного пространства Fashion Coverking Саят Досыбаев.

В рамках 16-го сезона также пройдут яркие показы коллекций отечественных и зарубежных дизайнеров в отеле The Ritz-Carlton 16 мая, а также 17 мая в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг".

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

