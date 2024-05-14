В Азербайджане выросла среднемесячная зарплата наемных работников

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 апреля 2024 года численность наемных работников в экономике Азербайджана составила 1748,9 тысячи человек, из которых 899,8 тысячи человек работали в государственном секторе экономики, а 849,1 тысячи человек - в негосударственном.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном комитете по статистике Азербайджана, 19 процентов наемных работников заняты в сфере образования, 18,6 процента - торговли; ремонта транспортных средств, 12,8 процента - промышленности, 8,4 процента - здравоохранении и социальных услуг для населения, 6,6 процента - строительства, 6,4 процента - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,2 процента - транспорта и складского хозяйства, 3,8 процента - профессионального, научного и технической деятельности, 3,3 процента - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,2 процента - финансовой и страховой деятельности, а 14,7 процента - в других сферах экономики.

В январе-марте 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 9,3 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 985,3 маната.

В сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере транспорта и складского хозяйства среднемесячная номинальная заработная плата была более высокой.

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