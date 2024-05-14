КазМунайГаз и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании в Баку

АСТАНА /Trend/ - В Баку в рамках Huawei Network Summit состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между АО "КазМунайГаз" (КМГ, казахстанская национальная нефтегазовая компания) и компанией Huawei.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на КМГ, документ подписали директор департамента цифрового развития КМГ Галимжан Бежентаев и региональный президент Huawei по Ближнему Востоку и Центральной Азии Дерек Хао.

Согласно меморандуму, стороны намерены укреплять сотрудничество в развертывании облачных решений, применении инновационных технологий big data, интернета вещей и искусственного интеллекта, а также создании современных центров обработки данных.

В целом, подписание соглашения с одним из мировых лидеров в сфере цифровизации поможет КазМунайГазу придать новый импульс развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры в отечественном нефтегазовом секторе.

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