TƏBİB: Сотрудникам и журналистам новостных сайтов рекомендуется работать на дому

БАКУ/Trend/ - Сотрудникам новостных сайтов рекомендуется работать на дому.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в выходные дни телевизионные структуры должны привлекать к работе ограниченное число работников: "Интервью у лиц, которые должны были быть приглашены на передачи, необходимо брать в режиме онлайн".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)